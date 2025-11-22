Врач рассказал, из-за чего человек может резко постареть

Увидеть, что процесс старения идет неравномерно, не сложно, наблюдая пациентов в течение длительного времени. Как отмечают врачи, человек может на протяжении нескольких лет выглядеть одинаково, а потом "внезапно сдать".

Как рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев в своем блоге, недавно у него на приеме была 80-летняя пациентка, которая "резко постарела" - осунулась, взгляд потускнел. Еще полгода назад она выглядела гораздо моложе своих лет.

Врач также уточнил: человек стал отвечать на вопросы с большими паузами, часто переспрашивать.

Суточный мониторинг ритма и дыхания показал, что ночью были зафиксированы паузы, превышающие по продолжительности восемь секунд. В течение дня особые нарушения ритма не фиксировались.

"Высшая нервная деятельность пострадала - у пациентки всю ночь сердце останавливалось то на 5, то на 8 секунд, что могло ухудшить кровоснабжение головного мозга", - отметил Константин Крулев, анализируя резкую перемену в женщине.

Кардиолог также указал на другой тревожный симптом, связанный с нарушением кровоснабжения. Это приступы потери сознания, которым может предшествовать головокружение не только при ходьбе, но и в положении лежа.