Медики спасли 350-граммовую девочку

В Индии врачи спасли 350-граммовую девочку, пишет The Times of India.

© Газета.Ru

Как пишут СМИ, вторая дочь супругов, родившаяся на 25-й неделе беременности 30 июня, весила всего 350 грамм. По словам неонатолога доктора Нандкишора Кабры, ребенок был немедленно интубирован и получил терапию поверхностно-активным веществом для улучшения функции легких.

Несмотря на то, что современные методы позволяют выживать недоношенным детям весом 500–600 грамм в более чем 60% случаев, шансы ребенка весом 350 грамм считались крайне низкими. В течение четырех месяцев девочка боролась с респираторным дистресс-синдромом, легкой бронхолегочной дисплазией, пневмонией, инфекцией цитомегаловируса, ретинопатией недоношенных и анемией. Ей также потребовались трансфузии, лечение инсулином, контроль калия и корректировка низкого уровня костных минералов.