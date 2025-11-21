Когда станет известен порядок получения противоопухолевой вакцины

Противоопухолевая вакцина на начальном этапе может применяться в комбинации с иммунотерапией у взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи, порядок получения персонализированной вакцины будет известен позднее. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«На начальном этапе "Неоонковак" может применяться у взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи — в комбинации с иммунотерапией. <...> Мы находимся у истоков нового направления и движемся по нему последовательно и осторожно. Порядок получения персонализированной мРНК-вакцины будет подробно разъяснен позже — мы обязательно сообщим об этом дополнительно», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам врача, вакцина создавалась на основании индивидуального генетического профиля опухоли конкретного пациента. Как отметил Каприн, задача препарата - "научить" иммунную систему распознавать клетки опухоли и уничтожать их.

Как подчеркнул онколог, до сегодняшнего дня подобные препараты были доступны только для клинических исследований.

«Получение разрешения на клиническое применение "Неоонковак" — это результат многолетней системной работы и одновременно начало новой эры в персонализированной онкологии. Мы открываем возможность адресного воздействия на опухоль с опорой на генетические особенности конкретного пациента. Это большой шаг вперед, но мы осознаем масштаб ответственности и будем продвигаться максимально аккуратно и научно обоснованно», — добавил Каприн.

Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на клиническое применение двух противоопухолевых вакцин.