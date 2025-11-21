Врачи пришили женщине руку, попавшую в агрегат

Уникальную операцию выполнили карельские врачи. Они пришили руку молодой женщине, которую ей оторвало на производстве.

ЧП произошло в Сортавале. Рука молодой женщины попала в агрегат. Пострадавшую доставили в Сортавальскую центральную районную больницу через 20 минут после травмы.

Специалисты вызвали на подмогу сосудистых хирургов из Петрозаводска. Пока они ехали, медики в Сортавале делали все возможное, чтобы сохранить жизнеспособность конечности. Заведующий хирургическим отделением Александр Пащенко и ортопед-травматолог Игорь Семенов сформировали шунт из капельницы. Трубка от нее стала временной артерией и веной для пострадавшей конечности.

Прибывшие сосудистый хирург Республиканской больницы им. Баранова Юлия Пранкатьева и заведующий отделением ортопедии Олег Акимов выполнили сложнейшую и успешную операцию по реимплантации руки.

Теперь женщине предстоит длительная реабилитация по восстановлению конечности.