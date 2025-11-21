59-летняя женщина рассказала, как ее парализовало из-за редкого заболевания

59-летняя британка Дебби Уайтхаус, работавшая парихмахершей, однажды не смогла удержать в руках фен во время укладки, а впоследствии оказалось, что эта слабость была проявлением редкого и опасного заболевания, из-за которого женщина потеряла возможность ходить. Историю женщины, которую практически полностью парализовало, опубликовало издание Metro.

В августе 2021 года Уайтхаус заметила, что ее правая рука настолько ослабла, что не может удержать даже самый легкий фен. Сначала женщина списала этот симптом, как и давно мучавшую ее невозможность легко встать из ванны, на недосып, старение и менопаузу, но в тот же день у нее начала заплетаться речь. Через несколько дней британка все-таки обратилась к врачу.

В течение следующих месяцев женщина прошла множество обследований: она сделала анализы крови, магнитно-резонансную томографию, пункцию брюшной полости и УЗИ. Врачи поочередно исключали из возможных диагнозов менопаузу, инсульт и рассеянный склероз, а в сентябре 2022 года невролог диагностировал у Уайтхаус болезнь двигательного нерва, которую также называют боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

За прошедшие с момента появления первых симптомов четыре года женщину почти полностью парализовало. Сейчас она не может самостоятельно одеваться, готовить, вставать с постели, поднимать голову без посторонней помощи, стоять.

«Объем легких сократился до 50 процентов, поэтому я полагаюсь на аппарат, который помогает мне дышать по ночам, и задыхаюсь каждый раз, когда ем. Совсем недавно мне сделали операцию и ввели трубку для кормления, потому что глотание становится невозможным», — рассказала Уайтхаус.

Несмотря на свое состояние, британка открыла группу поддержки для женщин с болезнью двигательных нейронов и продолжает бороться за жизнь.

«В своем кругу общения я знаю еще восемь женщин-парикмахеров, борющихся с этой болезнью. Эти женщины — дочери, матери, подруги, жены — остаются забытыми, поскольку считается, что болезнь двигательных нейронов поражает в основном мужчин, особенно профессиональных спортсменов», — заключила она.

