Подмосковные врачи спасли сустав 13-летнего подростка

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу обратился 13-летний подросток, страдающий от боли в бедре и хромоты. Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, в ходе обследования у него выявили юношеский эпифизеолиз.

Такая патология выражается в смещении головки бедренной кости, характерной для периода активного роста скелета. Подростку провели срочную операцию, в ходе которой выполнили фиксацию сустава для дальнейшего правильного развития. Благодаря хирургическому вмешательству у пациента сохранится подвижность и не разовьется ранний артроз.

Юноша идет на поправку и в ближайшее время будет выписан домой, после чего пройдет курс реабилитации.