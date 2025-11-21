Врачи провели уникальную операцию на почке

В Тюменской области врачи МСЧ «Нефтяник» впервые провели уникальную операцию и помогли 52-летнему пациенту сохранить почку.

© РИА Новости

Операция состоялась в ноябре этого года, информирует URA.RU со ссылкой на инфоцентр правительства региона.

У пациента было диагностировано доброкачественное новообразование, расположенное внутри почки, что делало операцию рискованной и могло привести к потере органа.

Тогда врачи приняли решение применить особый метод, создав сообщение между полостью кисты и чашечно-лоханочной системой почки. Вмешательство прошло успешно, орган удалось сохранить.

В октябре во Владивостоке врачи извлекли из пищеварительного тракта десятилетнего мальчика бусину с острым шипом длиной более 15 мм.