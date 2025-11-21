На Курилах впервые провели лапароскопическую операцию

Жительнице Курильска впервые сделали лапароскопическую операцию. Подобное вмешательство хирурги ЦРБ провели с помощью недавно появившегося специализированного оборудования, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Для удаления желчного пузыря женщине не пришлось покидать остров. После двух дней послеоперационного наблюдения пациентка готовится к выписке.

"Мы долго шли к этому дню. Сначала у нас появился специалист с золотыми руками, мы сделали все, чтобы он смог реализовать свой потенциал, получили лапароскопическую стойку. Для жителей это доступность в проведении малоинвазивных операций", - отметила главный врач Курильской ЦРБ Елена Мацишина.

Операцию провел заведующий хирургическим отделением районной больницы Денис Ефимов. В прошлом году врач переехал на Курилы из Чувашии. На новом месте работы он начал внедрять современные хирургические методики.