Новорожденный оказался на грани смерти из-за редчайшей патологии

Состояние новорожденного в Кемерове резко ухудшилось на второй день жизни. Сначала врачи думали, что столкнулись с типичной проблемой, но исследование выявило нечто уникальное.

© Vse42.ru

В областной детской клинической больнице боролись за жизнь младенца с редчайшей патологией. Всё началось с того, что ребёнку стало резко плохо на следующий день после появления на свет. Дыхание ухудшилось настолько, что пришлось подключать аппарат ИВЛ.

Реаниматологи сначала предположили аспирационный синдром, при котором при рождении в дыхательные пути попали околоплодные воды. Однако эндоскоп выявил нестандартную патологию.

Редкая врожденная патология – изолированный трахеопищеводный свищ. Между трахеей и пищеводом младенца было патологическое сообщение (свищ), через которое содержимое желудка забрасывалось в легкие, – сказали в областном минздраве.

Без операции стремительно бы нарастали проблемы с дыханием, что могло привести к непоправимому.

Хирурги через небольшие проколы в грудной клетке провели малоинвазивную операцию и устранили свищ.

Такую операцию провели в больнице впервые за 45 лет её существования.