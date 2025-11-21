Врачи спасли женщину от опухоли размером с два шара для боулинга

Огромную опухоль, размером с два шара для боулинга, удалили у 63-летней жительницы Владивостока, об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на боли в спине, увеличение живота и онемение в руках. После обследования специалистами было обнаружено новообразование в в малом тазу, весом почти два килограмма.

Операция была рискованной, потому что новообразование успело врости в матку, придатки, петли кишечника и мочевой пузырь. Но медики приморского краевого онкодиспансера приняли решение действовать и провели успешную операцию.

Пациентка уже идет на поправку и ее жизни ничего не угрожает.

Ранее же в другом российском регионе врачи извлекли из 65-летнего мужчины гигантский камень весом около одного килограмма.