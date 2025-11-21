Кожный зуд, который является частым спутником холодной погоды, а также простая боль в спине могут быть симптомами рака поджелудочной железы, который медики называют «тихим убийцей» организма. Об этом пишет британское издание The Sun.

Собеседник газеты врач Невилл Манезес пояснил, что зуд кожи при раке поджелудочной происходит из-за опухоли, которая блокирует желчные потоки и в кровотоке накапливаются желчные соли. К специалисту необходимо обратиться, если зуд кожи сохраняется дольше месяца.

«Тихим убийцей» рак поджелудочной называют из-за того, что на ранних стадиях пациенты не ощущают никаких симптомов, что приводит к поздней диагностике заболевания. Данная злокачественная опухоль является самой смертоносной в мире, пятилетняя выживаемость с таким диагнозом — всего семь процентов.

Помимо зуда и боли в спине, симптомами рака поджелудочной могут быть: постоянная тянущая боль в верхней части живота, потеря веса, проблемы с пищеварением и диабет.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России выдало разрешение на применение инновационных вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований.