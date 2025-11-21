Россиян предупредили о вспышке неизвестной ОРВИ
В России распространяется неизвестная респираторная инфекция, которая вызывает серьезные осложнения. Так, у пациентов повышается температура тела, они испытывают слабость, жалуются на кашель, иногда с кровью.
При этом анализы на ковид и грипп у пациентов отрицательные.
По словам врача Людмилы Лапы, симптомы похожи на проявление ветряной оспы, однако болезнь затрагивает дыхательные пути, что для классической ветрянки нехарактерно.
В то же время, вирусолог Виктор Зуев не видит опасности в распространении нового ОРВИ, поскольку считает, что это мутация уже известного науке вируса.
Ранее врачи напомнили, что грипп смертельно опасен. Также сообщалось, что вирус гриппа мутирует.