Россиян предупредили о вспышке неизвестной ОРВИ

В России распространяется неизвестная респираторная инфекция, которая вызывает серьезные осложнения. Так, у пациентов повышается температура тела, они испытывают слабость, жалуются на кашель, иногда с кровью.

При этом анализы на ковид и грипп у пациентов отрицательные.

По словам врача Людмилы Лапы, симптомы похожи на проявление ветряной оспы, однако болезнь затрагивает дыхательные пути, что для классической ветрянки нехарактерно.

В то же время, вирусолог Виктор Зуев не видит опасности в распространении нового ОРВИ, поскольку считает, что это мутация уже известного науке вируса.

Ранее врачи напомнили, что грипп смертельно опасен. Также сообщалось, что вирус гриппа мутирует.