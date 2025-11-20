Специалисты предлагают дополнить борьбу с курением

В преддверии Всемирного дня отказа от курения за круглым столом в редакции "Российской газеты" эксперты обсудили новые вызовы в борьбе с табакокурением. Несмотря на положительную динамику последних лет — снижение доли курящих россиян с 40% до 23%, существует устойчивое ядро людей с тяжелой формой зависимости. В основном это пациенты с хроническими заболеваниями — среди них доля заядлых курильщиков достигает 70%.

Эксперты называют одну из ключевых проблем: традиционные "ограничительные" методы уже не так эффективны для большей части населения, как прежде. Но влияние табакокурения и на здоровье граждан, и экономику страны ощутимы.

«Только прямые затраты на лечение более тяжелых состояний, связанных с курением, достигают нескольких сотен миллиардов рублей, а с учетом косвенных расходов из-за потери продуктивности и преждевременной смертности приближаются к триллиону», — сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Профессор кафедры хирургических болезней и сосудистой хирургии РУМ им. Евдокимова Расул Гаджимурадов показал разрушительное действие курения для сердца и сосудов:

«Ежегодно мы выполняем тысячи операций на артериях, и большинство этих пациентов — курильщики».

Заведующий клинико-диагностическим отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Борис Каспаров напомнил об онкологических рисках:

«Курение ассоциировано не только с раком легкого, но и многими другими видами злокачественных опухолей. Отказ от курения может сохранить множество жизней».

Беда в том, что заядлые курильщики, даже узнав об опасном диагнозе, часто не могут отказаться от курения, констатировал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии НОИ клинической медицины им. Семашко РУМ, член Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Сергей Бабак. Поэтому врачам стоит делить пациентов на людей с тяжелой зависимостью и без нее.

«Тактика коррекции будет различаться. Бороться с аддикциями нельзя методами просто уговора или запретов, этим людям важно помогать, мотивировать и поддерживать на всех этапах», — подчеркнул профессор. Для тех, кто не может отказаться от курения сразу, эксперты предлагают рассмотреть концепцию модификации рисков.

Профессор Гаджимурадов привел пример из практики:

«Курящие пациенты с тяжелой зависимостью иногда используют как временное решение переход на бездымные продукты, такие как системы нагревания табака, с последующим полным отказом от курения. Количество токсичных продуктов горения в них на 97% ниже (хотя к ним есть другие вопросы, которые требуют научных исследований — прим. ред.)».

Борис Каспаров отметил, что такой подход опробован в проекте персонализированной реабилитации онкологических пациентов и показал результаты.

Завкафедрой психиатрии и психосоматической патологии Медицинского Института РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Медведев объяснил, как бороться с зависимостью:

«Фактически только 4-5% людей могут справиться самостоятельно. Необходим комплекс мер: мотивация, никотинзаместительная терапия, психологическая и психотерапевтическая помощь и при необходимости — риск-ориентированный подход».

Лидер движения "Матери России" Валентина Петренко призвала к созданию комплексной государственной системы для борьбы с проблемой:

«Мы должны дать людям конкретные дорожные карты и сделать помощь доступной для каждого, охраняя при этом молодежь от потребления любой табачной продукции».

Участники дискуссии сошлись во мнении: для нового импульса в борьбе с курением нужны гибкие, научно обоснованные подходы. Главная цель — полный отказ от вредной привычки, но для ее достижения необходимо использовать все эффективные инструменты, включая методы снижения вреда от табакокурения для немотивированных курильщиков, чтобы помочь каждому пациенту сделать осознанный шаг к здоровью.