Иммунолог объяснил, может ли быть аллергия на шерстяные вещи

Аллергическую реакцию могут вызывать не только шерсть домашних животных, но и изделия из овечьей или верблюжьей шерсти, причём сама по себе шерсть абсолютно безвредна, а проблема кроется в нарушении работы иммунной системы человека. Об этом в беседе с RT заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

© Freepik

«Перекрёстная аллергия на изделия и шерсть может быть у лиц, у которых есть аллергия на домашних животных: кошек, собак», — пояснила эксперт.

Собеседница RT уточнила, что аллергены — это генетически чужеродные, но сами по себе безвредные факторы. Патогенными свойствами они не обладают, в отличие от вирусов или бактерий.

«Аллергия связана не с тем, что человек соприкасается с шерстью или с какими-то другими факторами, а с тем, что при нарушении иммунитета повышенная чувствительность на аллергены... Сами по себе никакие виды шерсти, никакие пищевые продукты, никакая пыльца растений не обладают патогенными болезнетворными свойствами», — отметила Логина.

Проявлениями такой аллергии могут быть местные реакции на коже или ингаляционные симптомы — заложенность носа и чихание. Для точной диагностики врач рекомендовала обратиться к аллергологу и провести специальные тесты.

«Аллергия может быть как на бытовые аллергены, так и на домашних животных, а проявляется она клинически одинаково, поэтому лучше обратиться к специалисту и сделать соответствующие тесты на аллергию на пыль и на домашних животных», — пояснила врач.

