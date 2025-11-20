Как лекарство от подагры снижает риск инфаркта и инсульта

Известный медицинский препарат колхицин, который обычно назначают при подагре, может значительно снизить риск инсульта и инфаркта у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта фармацевтического рынка, директора по развитию RNC Pharmа Николая Беспалова, за счет каких свойств лекарства достигается этот эффект.

Как рассказал специалист, такие исследования действительно проводились, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США еще в 2023 году одобрило возможность использования микродоз колхицина при ишемической болезни сердца для профилактики инфаркта.

«Так что в каком-то смысле это уже случилось, хотя в нашей стране пока нет препаратов колхицина с соответствующими дозировками и для данных показаний. Этот эффект достигается благодаря противовоспалительному действию колхицина: он блокирует образование лейкоцитов и нейтрофилов и таким образом влияет на развитие воспалительных реакций», — говорит он.

Однако собеседник «ВМ» отметил, что колхицин — это крайне небезопасный препарат и одно из старейших веществ, которое пытались применять в медицине.

«Благодаря этому веществу значительно продвинулась генетика, поскольку этот препарат является классическим мутагеном и применялся в огромном количестве опытных и практических работ по селекции растений. Колхицин влияет на процесс деления клеток и обладает серьезным набором тяжелых побочных эффектов, таких как лейкопения, тромбоцитоз, алопеция, острый некроз скелетных мышц и олигоспермия. Именно по этой причине его применение в медицине довольно сильно ограничено, но, безусловно, оправдано в ряде случаев», — сообщил Беспалов.

Фармэксперт подчеркнул, что сам по себе факт влияния препарата на течение сердечно-сосудистых заболеваний интересен и, безусловно, должен использоваться как в терапевтических целях, так и для исследовательских нужд, для создания более селективных препаратов, которые не будут обладать мутагенным эффектом.

«Тем не менее важно понимать, что уж совершенно точно не стоит бежать в аптеку за этим препаратом и применять его в профилактических целях, потому что это элементарно опасно», — предупредил он.

