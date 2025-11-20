Врачи спасли пациента с опасным «ночным» инсультом

Врачи Регионального сосудистого центра Мытищинской больницы спасли 48-летнего пациента с редкой и коварной формой инсульта. Об этом рассказала пресс-служба областного Минздрава.

В течение нескольких месяцев мужчина чувствовал недомогание, однажды утром не смог встать с кровати и был доставлен в больницу с сильным головокружением и тошнотой. Как показало обследование, у мужчины случился «ночной» инсульт, маскирующийся под обычное недомогание. Паралича не наблюдалось, руки и ноги работали, речь осталась внятной.

Врачи диагностировали атеротромбоз, угрожающий кровоснабжению важнейших отделов головного мозга. После удаления тромба в артерии осталась бляшка, суживающая просвет, поэтому потребовалась имплантация стента. Операция прошла успешно, пациент уже отправлен на амбулаторное лечение.