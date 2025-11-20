Врач предупредил об опасности нового популярного алкогольного напитка

Соджу — это корейская водка, которую первоначально изготавливали из риса, а из-за экономии ценного сырья начали делать из тростника, батата и пшеницы, свойства напитка могут быть опасны для организма. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт объяснил, что данный напиток в процессе приготовления осахаривают (сбраживают и перегоняют), а затем разбавляют водой. Он уточнил, что его крепость составляет от 20 до 45 градусов, но чаще всего употребляют 20-градусную версию.

«Манящая легкость сладкого напитка заманчиво опасная, так как из-за легкости человек может выпить больше этанола, что окажет большее воздействие на организм, чем крепленый безвкусный или горький алкоголь, которого много не осилишь. Больше выпил — более сильное отравление организма и тяжесть головы наутро. Еще одна опасность — неизвестно, из чего готовился напиток», — рассказал он.

Врач объяснил, что в кустарных условиях соджу перегоняют из сладкого картофеля, тростника и тому подобного, и в итоге потребители имеют дело с самогоном корейского разлива. В таких случаях возможен контрафакт, добавление технических спиртов, а также использование испорченных продукты, также отметил он.