Стало известно, сколько жителей Подмосковья сдали анализ на ВИЧ

В Московской области большое внимание уделяется профилактике ВИЧ, сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Все желающие могут бесплатно и анонимно сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездных акций, которые регулярно проводит Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

«Каждому необходимо знать свой ВИЧ-статус. Это важно не только для собственной безопасности, но и для здоровья близких. Диагностика ВИЧ-инфекции — процесс быстрый и безболезненный. С начала года анализ на ВИЧ в Подмосковье прошли почти 2,5 млн человек. Это на 52,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Все результаты исследований на ВИЧ строго анонимны. Сообщить о них врач может только напрямую пациенту. А далее люди с ВИЧ получают качественную медицинскую помощь, в том числе стационарную. Регион обеспечен всеми необходимыми препаратами. Лечение помогает эффективно поддерживать здоровье пациентов и сохранять их привычный образ жизни.

Благодаря профилактике уровень заболеваемости ВИЧ в Подмосковье значительно ниже, чем в среднем по России. При этом заметный спад числа инфицированных отмечается среди молодежи.