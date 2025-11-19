В ВОЗ предупредили о причине 1,4 млн смертей в год

Отсутствие надлежащего доступа населения к санитарии, гигиене и чистой воде уносит ежегодно 1,4 млн жизней. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвав государства инвестировать в эту сферу.

В связи с отмечаемым 19 ноября Всемирным днем туалета ВОЗ подчеркнула в заявлении, опубликованном на ее сайте, что "безопасная санитария имеет основополагающее значение для здоровья и достоинства человека".

«В каждом сообществе туалет защищает людей от болезней и оберегает окружающую среду, — констатировала организация. — Тем не менее сегодня 3,4 млрд человек живут без безопасного туалета. Каждый год 1,4 млн человек умирают из-за недостаточного доступа к воде, санитарии и гигиене», — отметила она.

Изменение климата "усугубляет проблему", продолжили в ВОЗ. По ее данным, наводнения и засухи повреждают системы санитарии и загрязняют источники воды, подвергая "наиболее уязвимых людей наибольшему риску". Обеспечение доступности и приемлемой стоимости туалетов для всех, включая людей с ограниченными возможностями, — это "не только разумная политика", но и "моральная обязанность", подчеркивается в заявлении. ВОЗ призвала страны "инвестировать в туалеты, соответствующие требованиям будущего", и гарантировать, чтобы "каждый человек, где бы он ни находился, мог рассчитывать на безопасную санитарию".

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета и призвала все государства улучшать санитарию.