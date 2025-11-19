Жена Брюса Уиллиса дала совет по уходу за человеком с деменцией

Жена актера Брюса Уиллиса модель Эмма Хеминг-Уиллис заявила, что люди, которые ухаживают за человеком с деменцией, должны соблюдать одно необычное правило. Его она назвала в подкасте журналистки Тамсен Фадал, сообщает издание Maxima.

Так, Хеминг-Уиллис призвала не носить черную одежду.

«Для человека с деменцией человек в черном выглядит как голова, парящая в воздухе», — пояснила она.

Более того, по ее словам, не стоит покупать ковры черного цвета, поскольку головной мозг людей с этим нейродегенеративным заболеванием воспринимает их как дыры в полу.

Другим правилом она назвала запрет на диалог лицом к лицу, так как человек с деменцией может воспринять это как конфронтацию. Она уточнила, что лучше слегка поворачивать голову в сторону во время разговора. В заключение Хеминг-Уиллис добавила, что избыток слов может вызвать у людей с этим заболеванием разочарование и подавленность, поэтому важно свести разговор к минимуму и больше полагаться на жесты, например, поднимать или опускать большой палец вверх, а не говорить «да» или «нет».

Ранее психиатр Василий Шуров прокомментировал состояние Брюса Уиллиса. Врач отметил, что актер уже не узнает близких и не может за собой ухаживать.