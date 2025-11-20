На Кубани впервые применили необычный способ растворения тромба

Медики в Краснодарском крае впервые провели операцию по растворению тромба в легочной артерии с применением ультразвуковой технологии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

© РИА Новости

«‎Врачи НИИ-ККБ №1 в ходе операции использовали метод ультразвукового катетерного тромболизиса. На тромб воздействовали ультразвуком в совокупности с лекарственными препаратами, что способствовало его растворению изнутри», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в региональном Минздраве, в медучреждение поступила женщина с выраженной дыхательной недостаточностью. При обследовании у нее диагностировали массивную тромбоэмболию легочной артерии — состояние, которое считается одним из самых опасных в кардиологии с риском необратимых последствий.

Хирургическое вмешательство было малоинвазивным — процедуру провели под местной анестезией через два прокола. Операция длилась семь часов, но уже на следующее утро наблюдалась положительная динамика — снизилось давление в легочной артерии, уменьшились размеры правого желудочка и нижней полой вены.

В Минздраве подчеркнули, что применение ультразвуковой технологии для растворения тромбов расширяет возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе.