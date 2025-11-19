Пропущенная врачом запятая в рецепте привела к смерти ребенка

В США двухлетний Де'Маркус Пейдж умер из-за того, что врач в рецепте на препарат калия пропустил запятую. Историю ребенка рассказало издание Terra.

Родители мальчика обратились к врачу из-за того, что он постоянно плакал, потерял аппетит и страдал от поноса. У него диагностировали вирусную инфекцию и дефицит калия. В связи с этим доктор прописал малышу препарат для восстановления уровня калия в крови.

Однако врач пропустил в рецепте запятую, поэтому ребенок стал получать дозировку, в десять раз превышающую необходимую, что привело к его смерти. Родители Пейджа обвинили в случившемся не только выписавшего рецепт врача, но и его коллег, которые не заметили ошибку, хотя аптечная система выдала предупреждение о риске передозировки.

