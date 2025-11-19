Россиянки стали лечить насморк с помощью вибраторов. Об этом сообщает Telegram-канала «Двач».

Стало известно, что таким образом девушки массово решили бороться с зависимостью от капель, предназначенных для лечения насморка, и хронической заложенностью носа. Оказалось, что вибрация помогает улучшить отток слизи из носовых пазух и снизить отек.

При этом отмечается, что для такого метода лечения подойдут не только секс-гаджеты, но и электрические щетки и массажеры. Чтобы достичь эффекта, носовые пазухи необходимо массировать в течение нескольких минут.

В октябре сообщалось, что россиянки старше 40 лет стали вводить филлеры в точку G.