Заммэра Москвы рассказал, что умный прием дает пациентам и врачам

Система умного приема в московских поликлиниках высвободила уже более 250 тысяч часов рабочего времени врачей, которое они смогли посвятить пациенту во время приема. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«‎Цифровизация, большой накопленный массив данных и развитие искусственного интеллекта позволили переосмыслить концепцию приема в поликлинике и сделать его максимально персонализированным и эффективным для пациента. Сегодня в Москве действует система умного приема, которая начинает свою работу еще до визита человека в поликлинику. Если при онлайн-записи к специалисту он выбирает в качестве цели обращения "Плохое самочувствие или боль", мы предлагаем ему пройти опрос для уточнения жалоб и симптомов. Он занимает не более трех минут. Москвичи воспользовались этой опцией уже свыше пяти миллионов раз. Сведения передаются в ЕМИАС, и затем сервисы на основе искусственного интеллекта используют их для детальной проработки предстоящего приема. ИИ-сервис формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе полученной информации. Следующий этап — ИИ-агент создает выжимку из электронной медкарты пациента, собирает все возможные сведения, которые имеют отношение к текущим жалобам. Все это еще до встречи врача с пациентом, что позволяет сократить время сбора первичных жалоб, точность постановки диагноза и назначений. То есть теперь специалист во время приема не только обладает информацией, которую транслирует ему пациент здесь и сейчас, но и имеет комплексную сводку всех важных фактов его медицинской истории. В результате внедрения системы для сбора первичных жалоб уже высвобождено более 250 тысяч рабочих часов врачей, которые они посвятили глубокому персонализированному приему и общению с пациентами», — рассказала Анастасия Ракова.

Цифровой помощник собирает жалобы пациентов при онлайн-записи. В специальной форме опроса необходимо указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптомы и информацию по своему состоянию. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Полученные сведения о жалобах передаются в ЕМИАС и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра, на приеме врач может редактировать их. На основе собранных жалоб система поддержки принятия врачебных решений рекомендует врачу три наиболее вероятных предварительных диагноза пациента. За все время работы сервиса с его помощью специалисты поставили свыше 15 миллионов таких диагнозов. Кроме того, на основе переданных в ходе опроса жалоб ИИ-агент создает сводку из ЭМК пациента: о его предыдущих обращениях, результатах исследований, выписанных лекарствах и вызовах скорой. Все эти данные врач получает еще до начала приема пациента, поэтому может лучше подготовиться и провести прием максимально адресно, уточняя отдельные моменты в ходе приема и осмотра пациента.

Записаться к врачу онлайн можно через приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" или на порталах emias.info и mos.ru. Новые технологии упрощают доступ к медицинской помощи и повышают ее качество, а также обеспечивают индивидуальный подход к каждому пациенту.

Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас в основе этого процесса — единая цифровая платформа здравоохранения, которая развивается совместно с городским Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.

Развитие цифровых инструментов в столичном здравоохранении соответствует целям и задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и направлено на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы