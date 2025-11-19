Девушка назвала симптом, перевернувший ее жизнь

Девушка сыграла свадьбу своей мечты, и через несколько дней что-то пошло не так. Как рассказала Челси Шилдс Metro, спустя пять дней после торжества она проснулась с явным нарушением зрения - правый глаз как будто потерял способность видеть. Это вызвало панику у молодой успешной британки.

"Утром я поняла, что не вижу одним глазом. Меня срочно доставили в больницу. Врачи сказали, что это вирусная инфекция, и отправили домой. Хотя некоторые специалисты заподозрили рассеянный склероз. Состояние лишь ухудшалось - почти перестал видеть и левый глаз. Однажды я готовила обед на кухне, когда меня внезапно пронзила головная боль", - рассказала британка.

Оказалось, что это только начало. Челси постоянно ощущала мышечные боли и слабость, у нее появились серьезные изменения в работе кишечника. Спустя месяц врачи заявили, что набор изнуряющих симптомов вызван функциональным неврологическим расстройством (ФНР).

Это состояние, когда пациент демонстрирует неврологическую симптоматику, не связанную со структурными повреждениями. При этом возникает реальное физическое недомогание, сильно ухудшающее качество жизни.

Челси отметила, что лечение позволяет приглушить какие-то симптомы, но спустя время появляется что-то новое. Так, теперь ее начали преследовать судороги, появилась спутанность сознания.

"У меня очень слабые ноги, поэтому 99% времени я хожу с палочкой или костылями. Бывают моменты, когда я совсем не могу ходить, не ощущаю ног. Чувствую себя на 90", - призналась молодая британка.

Она также рассказала, что принимает по 20 таблеток в день, и постепенно пытается привыкнуть к внезапно свалившемуся на нее непонятному недугу. Параллельно британка записывает ролики для соцсетей, где рассказывает о жизни с ФНР.