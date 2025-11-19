ВОЗ бьет тревогу: почему перестают работать антибиотики

ВОЗ бьет тревогу: в мире появляется все больше бактериальных инфекций, которые не поддаются стандартному лечению. Почему перестают работать антибиотики, чем это грозит и правда ли, что уже есть супербактерии, против которых нет лекарства?

Перспективы, о которых говорят специалисты — инфекционисты, эпидемиологи, — выглядят страшновато. Представьте, что врачи в реанимации бессильно разводят руками. У пациента сепсис — заражение крови, — но ни один самый сильный антибиотик не справляется. Такие случаи уже не сценарий фантастического триллера, а суровая реальность. Из-за устойчивой к лечению инфекции в 2019 году врачи не смогли спасти певицу Юлию Началову, которой на тот момент было всего 38 лет. Ее трагическая история — это громкий сигнал тревоги для каждого из нас. На самом деле подобных случаев много, и это не только сепсис, но и не поддающаяся лечению пневмония, и тяжелейшие случаи туберкулеза и других инфекционных болезней.

Проблема называется антибиотикорезистентность. Это когда бактерии, которых должны убивать лекарства, мутируют и учатся им сопротивляться. И виноваты в этом не только коварные микробы, но и мы сами.

Армагеддон в мире микробов

Только что опубликован доклад ВОЗ: уже каждый шестой случай бактериальной инфекции в мире не поддается лечению стандартными лекарствами. Уровень устойчивости вырос более чем на 40% всего за пять лет. Это кризис, уносящий жизни. Если тренд сохранится — обычные операции, роды и лечение пневмонии снова станут смертельно опасными.

«Если не принять срочные меры, то к 2050 году антибиотикорезистентность может привести к 38,5 млн смертей в мире. Больше всего пострадают люди в возрасте 70 лет и старше: смертность в этой возрастной группе возрастет на 130%!» — пояснил "РГ" - Неделе завлабораторией инфекций, связанных с оказанием медпомощи ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Алексей Тутельян.

Уже появляются "супербактерии" — например, грамотрицательные палочки вроде Klebsiella pneumoniae или E. coli, которые не берут даже мощные цефалоспорины третьего поколения. ВОЗ составила "черный список" самых опасных бактерий, за которыми ведется пристальное наблюдение по всему миру, включая Россию.

Почему фарма не спешит нас спасать

Казалось бы, выход прост — создать новые антибиотики. Но это не так просто. Разработка нового препарата — долгий и дорогой процесс, а бактерии адаптируются к новым лекарствам с пугающей скоростью. Фармкомпаниям просто невыгодно изобретать препараты, которые через какие-нибудь 5-10 лет, а то и раньше перестанут быть эффективными.

«В последние 5-7 лет в развитых странах происходит значительная интенсификация работ, — отмечает академик Тутельян. — Но большинство новых препаратов — это модификации существующих классов. С 2017 по 2023 год в США и ЕС было одобрено лишь 13 новых антибиотиков, но большинство из них относятся к существующим классам».

Ученые ищут альтернативы: бактериофаги (вирусы, пожирающие бактерии), антивирулентные препараты (которые не убивают микроб, а лишают его "оружия"), вакцины.

В России, например, создан препарат, который, по словам Тутельяна, осуществляет "специфическое подавление подвижности микроорганизмов и секреции ими токсинов". Но полностью заменить антибиотики все эти альтернативные лекарства не смогут. Это оружие будущего, а битва идет уже сегодня.

Линии обороны: зачем врачи «берегут» самые сильные антибиотики

Чтобы упорядочить этот хаос, ВОЗ создала классификацию AWaRe. Она делит все антибиотики на три группы, как линии обороны.

Доступ (Access): Препараты первой линии. Проверенные, относительно безопасные. Их используют для лечения самых распространенных инфекций (например, бета-лактамы первых поколений).

Наблюдение (Watch): "Тяжелая артиллерия". Антибиотики с высоким риском развития резистентности (карбапенемы, фторхинолоны). Их применяют в стационарах для лечения серьезных инфекций и строго по показаниям.

Резерв (Reserve): "Последний патрон". Препараты вроде колистина, которые используют только в безвыходной ситуации.

Академик Тутельян поясняет:

«В настоящее время антибиотик из группы полимиксинов колистин в некоторых случаях является единственным препаратом, к которому нет устойчивости, и именно поэтому его надо беречь как зеницу ока».

Именно поэтому грамотный доктор не будет выписывать вам "что-то посильнее" при обычной простуде. Использование пушки по воробьям в этой войне — стратегическая ошибка.

Как мы сами себя «зарываем»

Главный парадокс в том, что снижение резистентности (устойчивости патогенов к антибиотикам) в значительной степени находится в наших руках. Мы сами, часто того не ведая, помогаем бактериям эволюционировать. Вот наши главные ошибки:

"На всякий случай". В первый год пандемии россияне скупили на 50% больше антибиотиков, чем до нее. Хотя COVID - вирусная инфекция, а против вирусов антибиотики бессильны.

"Помогло в прошлый раз". Люди рассуждают просто: раз когда-то помог азитромицин, буду пить его при каждом чихе. Но врачи говорят: одну и ту же симптоматику вызывают различные микроорганизмы, поэтому каждое недомогание по-своему уникально и нельзя начинать лечение "вслепую", не установив причину.

"Уже полегчало — можно бросить". Это третья "любимая" ошибка. Тутельян сравнивает такой подход с борьбой с одуванчиками: "Голову срывают, а вся корневая система остается в почве". Выжившие из-за прерванного курса самые крепкие бактерии дадут новое, устойчивое к лекарству потомство.

Самолечение и аптечка "про запас". Просроченные таблетки, выброшенные в мусор, попадают в почву и воду. Но даже следы антибиотиков в питьевой воде и пище помогают развитию резистентности.

Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии профессор РАН Антонина Плоскирева в рамках проекта "Санпросвет" предупредила и о других рисках: "Ни в коем случае не занимайтесь самолечением ввиду развития рисков побочных эффектов".

Советы

Как правильно принимать антибиотики

Только по рецепту. Любой антибиотик должен назначаться строго по показаниям. Профессор Плоскирева объясняет:

«При ОРВИ антибиотики неэффективны. Но если развилась присоединенная бактериальная инфекция, придется их подключить. Один из признаков: сначала при ОРВИ было лучше, потом вдруг опять резкий подъем температуры, ухудшение состояния — это повод решать вопрос о необходимости антибиотикотерапии. Но решение всегда принимает врач».

Строго по часам. Назначено 3 раза в день? Значит, пьем каждые 8 часов. Это поддерживает нужную концентрацию лекарства в крови и обеспечивает эффективное лечение.

Допивайте до конца. Нужно пройти весь курс, не бросая прием таблеток, даже если чувствуете себя здоровыми.

Запивайте водой. Ни чаем, ни молоком, ни соком — только простой водой.

Не мешайте с алкоголем.

«И антибактериальные препараты, и алкоголь метаболизируются в печени. Фермент может не справляться, и будет повышаться токсический эффект», — поясняет Антонина Плоскирева.

Поддержите микрофлору. Принимайте пробиотики (но не одновременно с таблеткой, а с разницей в 2-3 часа). Это один из важных компонентов профилактики антибиотикоассоциированной диареи.