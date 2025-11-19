В ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали начать глобальную борьбу с полуфабрикатами

Представители ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также ведущие эксперты-диетологи подготовили серию из трех научных статей, в которых исследователи всесторонне изучили негативные последствия от употребления промышленно приготовленных полуфабрикатов и призвали мировое сообщество начать координированную борьбу с распространением этих продуктов. Об этом сообщает редакция научного журнала Lancet.

"Растущее потребление этих продуктов растет по всему миру, что ведет к перестройке диет и к отказу от употребления сырой и минимально обработанной пищи на глобальном уровне. Эти перемены продвигаются большими корпорациями, которые получают огромную прибыль от продажи этих продуктов, чей вред усиливается политическим лоббированием и активной рекламой полуфабрикатов", - заявил профессор Университета Сан-Паулу (Бразилия) Карлос Монтейро, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Профессор Монтейро и другие ученые с 2009 года активно изучают последствия появления на мировом рынке пищевой продукции так называемых "ультраобработанных продуктов". Так диетологи называют промышленно приготовленные полуфабрикаты из гидрогенизированных жиров, фруктозного или сахарного сиропа и других высококалорийных и дешевых ингредиентов, которые обладают привлекательным внешним видом и вкусом.

Эксперты-диетологи и представители ВОЗ и ЮНИСЕФ проанализировали всю известную статистику, связанную с употреблением этих продуктов во всех странах-участницах ООН, и пришли к выводу, что подобные тренды сейчас охватывают большинство стран мира. По словам ученых, национальные диеты в них быстро заменяются "ультраобработанными продуктами", произведенными крупнейшими транснациональными корпорациями, которые ежегодно зарабатывают на продаже этих продуктов свыше $1,9 трлн.

В частности, за последние три десятилетия доля этих блюд в рационе жителей Испании выросла с 11 до 32%, в Китае - с 4% до 10%, и с 10% до 23% в Бразилии и Мексике. Их употребление во всех изученных странах ассоциировалось с перееданием, дисбалансом углеводов, жиров и белков и с ростом риска развития 12 хронических заболеваний, в том числе диабета, ожирения, болезней сердца и сосудов и депрессии.

Опираясь на эти выводы, эксперты предложили ввести специальную маркировку для подобных полуфабрикатов, запретить их продажу и рекламу в школах, детсадах и больницах, ввести налоги, которые стимулировали бы предприятия питания предлагать потребителям минимально обработанную пищу. Также ученые призвали создать аналог Рамочной конвенции ВОЗ по контролю за распространением табака (FCTC), который поможет воплотить предлагаемые меры по борьбе с "ультраобработанными продуктами" на глобальном и национальном уровне.

Примеры "ультраобработанных продуктов"

В число подобных продуктов входят различные хлопья, лапша быстрого приготовления, замороженная пицца, чипсы и другие высококалорийные и вредные для здоровья продукты, на долю которых сейчас приходится до 60% от общего числа калорий в рационе жителей США, некоторых других стран первого мира и многих государств с переходной экономикой. По мнению медиков, появление и популяризация этих продуктов было одной из причин начала текущей глобальной эпидемии ожирения.