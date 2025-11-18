В Московской области медучреждения получили новую неонатологическую технику

В текущем году лечебные учреждения Подмосковья получили 263 единицы специализированного оборудования для новорожденных, в том числе аппараты ИВЛ, реанимационные комплексы и фетальные мониторы. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Министерства здравоохранения Московской области.

Указанная аппаратура, предназначенная для оказания помощи новорожденным детям с проблемами здоровья, была распределена между 15 медицинскими организациями региона, среди которых МОНИИАГ, перинатальные центры в Щёлково, Наро-Фоминске, Коломне, Видном, а также Одинцовская и другие больницы.

Максим Забелин, заместитель председателя областного правительства и глава регионального Минздрава, отметил, что в Московской области функционирует передовая система родовспоможения. Он подчеркнул, что для поддержания высокого уровня оказания медицинской помощи учреждения продолжают оснащаться современной техникой. С начала года в родильные дома и перинатальные центры было поставлено 263 единицы неонатального оборудования на сумму, превышающую 660 миллионов рублей.

Приобретение медицинского оборудования стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография» (компонент «Продолжительная и активная жизнь») и по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

