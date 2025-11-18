Медики спасли ребенка с кровоизлиянием в мозг

Медики орловской областной клинической больницы спасли жизнь подростку с редчайшим заболеванием сосудов мозга. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного медучреждением в социальных сетях.

© РИА Новости

Хирурги успешно провели срочную операцию 13-летнему пациенту, поступившему в крайне тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг вследствие врожденной патологии сосудов головного мозга.

Операцию, потребовавшую профессионализма и опыта, провел заведующий отделением нейрохирургии Алексей Семин совместно с коллегой Максимом Дравненковым. Им удалось провести экстренную трепанацию черепа, необходимую для снятия давления внутри головы пациента.

После проведенного лечения ребенок пришел в сознание и был выписан домой для продолжения восстановительного лечения уже в федеральном медицинском центре. Патологии такого типа относятся к категории редких и особо тяжелых заболеваний среди детей.