Пациенту удалили гигантскую опухоль весом 13 килограммов

В Краснодарской краевой клинической больнице № 2 (ККБ-2) хирурги провели сложнейшую операцию 41-летнему пациенту с новообразованием. Они удалили гигантскую опухоль в брюшной полости и выполнили пластику почечных сосудов.

Как выяснилось, пациент долго терпел боль, но откладывал визит к врачу, а во время диагностики у него нашли опухоль, которая занимала практически всю брюшную полость.

«Диаметр новообразования достигал 50 сантиметров, а масса - 13 килограммов. Выполненная параллельно с удалением новообразования пластика почечных сосудов позволила сохранить жизненно важные органы», — говорится в сообщении.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением № 5 одной из главных кубанских клиник Сергей Щупляк и врач-онколог Василий Штерев.

«Благодаря профессионализму и опыту хирургов операция прошла успешно, пациент проходит дальнейшее лечение под наблюдением специалистов», — отметили в ККБ-2.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, врачи Краевой клинической больницы № 2 каждый год проводят более 40 тысяч операций.

«Это не просто цифры, а спасенные человеческие жизни. Профессионализм наших врачей - важная составляющая сохранения здоровья жителей. Но не менее значимым остается осознанный подход каждого человека к своему организму, своевременное обращение за медицинской помощью», — сказал он.

Отмечается, что хирургические вмешательства проводятся в том числе в рамках целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Свыше 2,8 тысячи операций — высокотехнологичные, из них 200 — онкологические.