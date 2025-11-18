Стало известно, к чему может привести зубной налет

Зубной налет может привести к развитию хронического воспаления в организме и сердечно-сосудистых заболеваний из-за проникновения патогенных бактерий в кровоток. Об этом изданию Daily Mail рассказал стоматолог Кабир Бхогал (Дебреценский университет).

Зубной налет формируется на поверхности зубов из остатков пищи, бактерий, продуктов их жизнедеятельности и слюны. По словам эксперта, такая липкая биопленка негативно влияет на здоровье полости рта в целом и является первопричиной целого ряда неприятных состояний — от неприятного запаха изо рта до расшатывания зубов. Также налет на зубах может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Это происходит, когда из-за воспаления десен погибает защитный эпителий между эмалью зуба и десной. В результате микроорганизмы проникают в кровеносную систему. Некоторые из них вызывают повреждение эндотелия сосудов, что способствует формированию бляшек на стенках артерий. С повышенной вероятностью сердечно-сосудистых проблем также ассоциируется более запущенное разрушение тканей десны — пародонтит и гингивит.

Врач отметил, что бактерии также могут вызывать хроническое системное воспаление во всем организме.