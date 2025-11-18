Килограммовый камень извлекли из мочевого пузыря мужчины

Камень весом около 1 кг извлекли из мочевого пузыря пациента в Саратовской области.

Как сообщили в Балаковской городской клинической больнице, 65-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали ему почечную недостаточность и внутрипузырное кровотечение. Больного в срочном порядке прооперировали.

"Одной из операционных "находок" стал камень весом около килограмма, который занимал практически всю полость мочевого пузыря", – говорится в группе в городской больницы во "ВКонтакте".

Сейчас прооперированный пациент находится в реанимации.

В больнице подчеркнули, что причиной возникновения камня в мочевом пузыре стали возрастные изменения предстательной железы. Причем заболевание можно было отследить на ранних стадиях, но пациент долго не обращался к медикам.

