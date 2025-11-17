Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки денге в РФ

Информация о вспышке лихорадки денге в Нигерии взята на контроль, риск распространения в РФ отсутствует. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее газета Nigerian Tribune со ссылкой на департамент медицины штата сообщила о вспышке лихорадки денге в штате Сокото на северо-западе Нигерии.

«‎Специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, однако туристам рекомендуется соблюдать меры профилактики при поездках в эндемичные регионы. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест система для диагностики лихорадки денге, что позволяет оперативно идентифицировать возбудителя при необходимости», — говорится в сообщении.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, распространенное в Юго Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и странах Карибского бассейна; переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль и боль за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную обильную зудящую сыпь.