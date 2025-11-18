В Роспотребнадзоре сообщили о количестве случаев гриппа за неделю

В ведомстве сообщили, что растет также заболеваемость ОРВИ

Около 2,9 тыс. случаев гриппа и 7,1 тыс. случаев COVID-19 зарегистрировали по итогам прошедшей недели. Заболеваемость ОРВИ также продолжает расти, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор информирует о сохраняющемся сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями и отмечает увеличение числа случаев гриппа. По данным за 46 ю неделю 2025 года, зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заболевания гриппом. При этом заболеваемость ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту. На 46 й неделе число случаев заболеваемости COVID 19 составило 7,1 тыс.", - говорится в сообщении.

При этом доминирует штамм гонконгского гриппа, выявленные вирусы соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 66 млн граждан, что составляет 45,2% населения страны.