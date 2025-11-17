Шесть продуктов, которые ускорят борьбу с простудой

Диетолог Наталия Галан заявила, что людям с простудой для ускорения выздоровления стоит на время изменить привычный рацион. Шесть продуктов, которые необходимо включить в ежедневное меню в период болезни, она назвала изданию El Periodico de España.

Галан предложила при ОРВИ есть больше чеснока.

«Этот антибактериальный продукт обладает противокашлевыми, отхаркивающими и муколитическими свойствами, поэтому идеально подходит для борьбы с простудой», — пояснила она.

Аналогичными свойствами, утверждает врач, обладает и лук. В свою очередь, имбирь снимает заложенность носа, очищает дыхательные пути и разжижает мокроту. Благодаря киви, яйцам и тыкве можно укрепить иммунитет, что важно для борьбы с инфекциями, заключила специалистка.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о симптомах пневмонии. В ведомстве отметили, что это заболевание можно заподозрить по повышенной потливости.