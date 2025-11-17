Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

В США Стейси Марклин заболела деменцией, когда ей было 45 лет. О первых симптомах заболевания она рассказала Daily Mirror.

Американка заявила, что несколько лет назад начала путать слова и забывать простые вещи, но, поскольку была беременна, все списала на рассеянность.

«Я могла назвать шторы ковром или забыть, как называется предмет, но не обращала на это внимания», — вспоминает она.

Однако после рождения сына память женщины не улучшилась, и спустя два года она заподозрила у себя болезнь Альцгеймера. Однако врач, к которому она обратилась, сказал, что это маловероятно из-за молодого для этой болезни возраста. Марклин рассказала, что к этому моменту проблемы с памятью стали серьезнее и начали влиять на ее работу. По ее словам, иногда она ничего не могла вспомнить, а однажды забыла коллегу.

«Только через несколько дней я вспомнила, что мы с ним очень тесно сотрудничали», — призналась женщина.

После этого она решила пройти полное обследование. По результатам ПЭТ-КТ оказалось, что у нее ранняя деменция. Теперь Марклин делает уколы, тормозящие развитие болезни.

Ранее президент Международной ассоциации геронтологии и гериатрии Хосе Рикардо рассказал, что многих старческих болезней можно избежать при помощи практик социализации. Кроме того, по его словам, на продолжительность жизни влияют экономическое благополучие, непрерывное образование и здоровье.