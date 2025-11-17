В КБР женщина родила первенца в 53 года

В республиканском Перинатальном центре Кабардино-Балкарии 53-летняя женщина впервые стала матерью в возрасте 53 лет. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, это достаточно редкий случай, однако благодаря процедуре ЭКО и заботе о собственном здоровье материнство может прийти в любом возрасте.

Пациентка более шести лет с диагнозом "первичное бесплодие" посещала частные клиники и старалась забеременеть.

"В ходе экстракорпорального оплодотворения женщине удалось забеременеть с первой попытки. Беременность протекала хорошо, и в результате на свет согласно предполагаемой дате родов, то есть в срок, появилась здоровая девочка весом около 3 килограммов и ростом 50 сантиметров", - отметили в пресс-службе министерства.

По мнению специалистов, беременность в зрелом возрасте сопряжена с различными рисками как для мамы, так и для ребенка. Увеличивается шанс на появление у плода хромосомных аномалий и различных осложнений при родах.

В 2024 году в перинатальном центре в Нальчике с помощью процедуры ЭКО у женщин старше 45 лет родились 9 детей, а с начала 2025 года четыре ребенка. Еще 6 женщин сейчас готовятся к родам.