Российские стоматологи объяснили повышение цен на лечение кариеса

Стоимость лечения кариеса в российских клиниках демонстрирует устойчивый рост. По данным аналитического обзора РБК Маркетинг, в 2024 году средняя цена установки пломбы достигла 3375 рублей, что на 11% выше показателя предыдущего года. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, что ежегодное повышение цен стало отраслевой нормой.

Ежегодный рост цен традиционно держится на уровне 12−15%. И это позитивная тенденция, что на социально значимые манипуляции цена повышается ниже, чем по большинству услуг на рынке.

За последние пять лет лечение кариеса подорожало в 1,5 раза.

Стоматологический бизнес сталкивается с несколькими ключевыми факторами, влияющими на стоимость услуг. Основными причинами роста цен являются подорожание импортных материалов и инструментов, а также общий рост операционных расходов, включая аренду, коммунальные услуги и заработную плату персонала.

В этих условиях, по словам Кудаева, ключевой задачей для клиник становится оптимизация стоимости социально значимых видов лечения.

Сейчас для бизнеса основная цель — оптимизировать стоимость на лечение, которое значимо в социальном смысле. Особенно это касается имплантации, поскольку от неё зависит не просто продолжительность жизни, но именно активная деятельная фаза.

Таким образом, несмотря на объективные экономические причины для роста цен, отрасль стремится находить баланс между рентабельностью и социальной ответственностью, стараясь сохранять доступность ключевых стоматологических процедур для населения.