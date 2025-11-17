В России снизилась летальность пациентов с болезнями системы кровообращения

Материально-техническая база кардиологической службы укреплена в России, летальность среди диспансерных пациентов с болезнями системы кровообращения за пять лет уменьшилась на 33%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, приветствуя участников и гостей XXXI Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов.

"Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" существенно укреплена материально-техническая база кардиологической и кардиохирургической службы: созданы 151 сосудистый центр и 16 первичных отделений. Это позволило увеличить число ангиопластик на 55%, а количество кардиохирургических операций - почти на 38%. Более 2,5 млн человек, в том числе пациентов после операций на сердце, обеспечены бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях. За пять лет летальность среди диспансерных пациентов с болезнями системы кровообращения снижена на 33%", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас в стране широко внедряются инновации: технология дистанционного мониторинга артериального давления апробирована уже на 50 тыс. пациентов в 17 регионах. Более распространенной становится практика нагрузочного тестирования с визуализацией ишемии миокарда. Кроме того, утверждены 42 клинические рекомендации для единых подходов к диагностике и лечению.