Хирурги провели редкую операцию на сердце полуторагодовалому ребенку

В Клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии провели операцию по закрытию окклюдером дефекта межпредсердной перегородки. Пациент - полуторагодовалый ребенок.

Окклюдер - это устройство, которым хирурги закрывают патологическое отверстие. Раньше в таких случаях требовалась открытая операция. А при данном методе врачи доставляют окклюдер через вену. Взрослым пациентам даже не требуется наркоз.

Подобные операции в Приамурье проводятся с 2008 года, но впервые на хирургическом столе оказался такой маленький больной.

"У него был большой дефект, требующий коррекции в ранних сроках. Если его не откорректировать, у ребенка могут произойти необратимые изменения, которые в последующем приведут к инвалидизации", - рассказал главврач клиники Александр Коротких.

Окклюдеры, которыми пользуются хирурги при таких операциях, производятся в Пензе.