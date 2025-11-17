Новая отечественная вакцина от ВПЧ защитит от рака

В России начато производство первой отечественной вакцины для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ). Этот вирус вызывает не только хоть и некрасивые, но неопасные бородавки. Несколько штаммов из примерно 200 известных на сегодня повышают риск развития онкологических заболеваний.

Два из них (типы 16 и 18) наиболее опасны: они вызывают до 70 процентов случаев рака шейки матки, 80 процентов случаев рака вульвы и влагалища, 92 процента - анального рака, 95 процентов - рака ротовой полости, 89 процентов - рака ротоглотки, 63 процента - рака полового члена.

Основной путь передачи вируса - половой, и, по данным науки, в течение жизни инфицируются до 90 процентов сексуально активного населения. Однако возможны и другие пути передачи, чаще всего - через микротравмы на слизистых оболочках и коже.

Ученые считают, что для защиты от самых опасных вирусов важно вакцинироваться до возраста сексуального дебюта. Именно поэтому вакцина против ВПЧ уже несколько лет включена в национальные прививочные календари большинства развитых стран, где ее получают подростки 13-14 лет, причем в некоторых странах только девочки, а в других - и мальчики тоже.

Сейчас врачи все чаще рекомендуют привиться вакциной от ВПЧ всем до 45 лет

Прежде считалось, что взрослым такая вакцинация не нужна, так как они, скорее всего, уже инфицированы ВПЧ. Однако точка зрения врачей со временем изменилась - теперь советуют сделать прививку и взрослым, даже если у них уже была выявлена вирусная инфекция, поскольку вакцинация направлена на защиту от тех типов вируса, которых у взрослого человека может еще и не быть. Поэтому сейчас врачи все чаще рекомендуют привиться людям в возрасте до 45 лет.

Эффективность вакцины доказана в ряде научных работ. Так, крупное исследование было опубликовано в Швеции в 2020 году. Ученые проанализировали данные 1,6 миллиона девочек, девушек и женщин от 10 до 30 лет. Среди привитых рак шейки матки выявлялся у 47 из каждых 100 тысяч человек, а среди непривитых - у 94. То есть вакцина снизила заболеваемость этим видом рака вдвое.

Рассмотреть возможность внести вакцинацию от ВПЧ в Национальный календарь прививок детей предложила член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. При этом депутат отметила, что обязательной такая прививка быть не может. Согласно ФЗ "Об охране здоровья", право на дачу добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство возникает у человека с 15 лет, при одном исключении - для несовершеннолетних, больных наркоманией, которые получают такое право с 16 лет. До этих возрастов решение о профосмотре, операции, применении лекарственных препаратов, прививках и т. д. принимают родители.

Пока отечественная четырехвалентная вакцина защищает от 4 типов вируса: наиболее онкогенных 16 и 18 и менее онкогенных - 6 и 11. На днях руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, член-корреспондент РАН Давид Заридзе призвал к созданию девятивалентной российской вакцины от ВПЧ, которая будет еще эффективнее.