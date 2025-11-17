Как в России развивается система восстановления здоровья

Еще недавно слово "реабилитация" в России ассоциировалось в основном с лечебной физкультурой и физиотерапевтическими процедурами после выписки из больницы. В лучшем случае пациентов после стационара отправляли в санаторий. Сегодня понятие восстановления после болезни или травмы кардинально переосмыслено. Реабилитация - это комплексный, многоэтапный процесс, цель которого - вернуть человека к полноценной жизни: к работе, семье, любимым увлечениям. На недавнем форуме "Национальное здравоохранение" ведущие эксперты страны обсудили, как в России создается новая, современная система реабилитации, основанная на принципах бесшовности, межведомственного взаимодействия и индивидуального подхода.

Восемь компонентов новой жизни

Отправной точкой трансформации стал принятый в 2023 году федеральный закон, который впервые на законодательном уровне прописал 8 ключевых направлений комплексной реабилитации. Об этом рассказала первый заместитель главы ФМБА России Татьяна Яковлева, подчеркнув, что медицинская помощь - это лишь фундамент, на который должны опираться другие, не менее важные направления восстановления.

"Медицинская реабилитация - это первый, основной компонент, на ее долю приходится 20-30 процентов затрат, - отметила Яковлева. - При этом не менее важны техническая реабилитация и психологическая, которые могут занимать 15-25 процентов. На четвертом-пятом месте идут спортивная реабилитация и социальная адаптация, еще 10-20 процентов затрат. И в соответствии с новыми подходами в общий процесс включены культурная реабилитация - 5-10 процентов, а также юридическая и финансовая помощь - еще 5-10 процентов".

Этот структурный подход означает, что для успешного возвращения человека к активной жизни недостаточно работы только врачей. Необходимы узкоспециализированные психологи, юристы, специалисты по профориентации, социальные работники и тренеры.

"Только когда эти восемь составляющих соединены вместе в единый "бесшовный" маршрут, можно говорить о по-настоящему эффективной помощи", - подчеркнула Яковлева.

Как работает пилотный центр

Над созданием модели такого комплексного реабилитационного центра по поручению правительства работают в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Опираясь на многолетний опыт в сфере спортивной медицины, возвращающей в строй травмированных спортсменов, ФМБА создало пилотный реабилитационный центр, где применяется именно эта восьмикомпонентная модель.

"Мощная клиника, диагностическая и научная база, а также развитая спортивная инфраструктура центра позволяют уже на этапе диагностики видеть потенциал и перспективы каждого пациента. Уже на этапе медицинского восстановления человек беседует со специалистами и, если понятно, что у него есть ограничения по возвращению к прежней профессии, с помощью специальной программы ему подбирают новое занятие", - рассказала Яковлева.

Комплексный и, как модно сейчас говорить, мультидисциплинарный подход необходим, особенно в тяжелых случаях. В качестве примера Яковлева привела проблему протезирования. Вернуть утраченную в результате ампутации способность ходить - технически не такая уж сложная задача. В России созданы современные, легкие, удобные и надежные протезы. Но нередко мешают другие - физиологические и психологические - причины. Так, в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА работают над решением проблемы фантомных болей - без этого эффективное протезирование невозможно.

"Наши специалисты разработали особую технологию с использованием электростимуляции определенных зон мозга, которая позволяет снимать эти фантомные боли. И только справившись с этим, можно начинать протезирование и продолжать социальную реабилитацию", - подчеркнула представитель ФМБА.

Этот пример показывает, как высокотехнологичная медицинская помощь становится отправной точкой для дальнейшей социальной и профессиональной адаптации. Опыт ФМБА признан настолько успешным, что будет тиражирован по всей стране: до 2030 года в каждом федеральном округе появится по современному реабилитационному центру такого уровня.

Что уже сделано

Отправной точкой системных изменений стал федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", стартовавший в 2022 году. Как рассказал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, за прошедшие почти три года была проделана большая работа по модернизации инфраструктуры и подготовке кадров. Сегодня современную, высокого уровня реабилитационную помощь можно получить уже в 583 медорганизациях, для которых было закуплено 45,5 тысячи единиц медицинских изделий и техники, причем доля отечественного оборудования неуклонно растет.

Также модернизированы 80 федеральных медицинских организаций, включая учреждения минздрава, ФМБА, минтруда и минобороны. Для формирования мультидисциплинарных бригад подготовлено 17,5 тысячи специалистов.

В результате, сообщил Камкин, объемы оказания помощи выросли на 41,5 процента в условиях круглосуточного стационара, на 29 процентов - в дневном и на 27 процентов - в амбулаторных условиях.

Впечатляют и объемы финансирования. Если в 2025 году на медицинскую реабилитацию в системе ОМС было направлено более 60 миллиардов рублей, то на следующий год предполагается удвоить сумму, доведя ее до 119 миллиардов рублей. Эти средства позволят оказать помощь более чем двум миллионам человек и станут серьезным вкладом в достижение национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, подчеркнул Евгений Камкин.

Чем раньше - тем эффективнее

Реабилитация по современным требованиям начинается уже в реанимации: новый стандарт помощи был заложен в основу системы еще на этапе разработки нормативных документов.

Эта философия находит поддержку на самом высоком уровне. Так, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своих выступлениях отмечал:

"Раннее начало реабилитации в отделениях интенсивной терапии позволяет не только сохранить жизнь пациенту, но и предотвратить развитие тяжелых осложнений, значительно сократить сроки восстановления и в конечном итоге вернуть человека к активной жизни".

Этот подход становится новым стандартом для всей отечественной системы здравоохранения.

Второй ключевой принцип - трехуровневая система восстановления, при этом на каждом этапе специалисты решают определенные задачи.

"Первый этап - ранняя реабилитация. Начинается в отделении реанимации или остром профильном отделении и продолжается весь период стационарного лечения. Задача - предотвратить осложнения, начать восстановление базовых функций. Второй этап - специализированный. Пациента переводят в профильное отделение или центр медицинской реабилитации, где есть все необходимое для интенсивного восстановительного лечения с использованием передовых технологий. Третий этап - амбулаторный. Важно обеспечить бесшовный переход пациента с этапа на этап", - подчеркнул Евгений Камкин.

Создание современной системы комплексной реабилитации - это масштабный государственный проект

Важный ресурс для восстановления - разветвленная сеть санаториев, обладающих огромным оздоровительным потенциалом. Об этом рассказала директор НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Наталия Зубарева. В действующем порядке организации медицинской реабилитации санаторно-курортные организации имеют право работать на втором и третьем этапах при наличии соответствующих лицензий, отметила Зубарева. Сегодня таким правом уже воспользовались сотни санаториев.

Природные лечебные ресурсы - климатотерапия, грязелечение, минеральные воды - при применении на основе доказательной медицины, показывают очень хорошие результаты, в том числе у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, - подчеркнула Наталия Зубарева. По ее словам, интеграция санаторно-курортного лечения в систему реабилитации позволяет не только продолжить медицинское восстановление, но и плавно перейти к социокультурной и физической адаптации.

Вернуться в социум

Если медицинская реабилитация - это ключ к физическому восстановлению, то социальная - это мост к обычной жизни. Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ, назвала 2025 год "прорывным" для социальной реабилитации, потому что с 1 марта вступил в силу закон о комплексной реабилитации, принятый в декабре 2023 года.

"Еще несколько лет назад мы могли говорить одно и то же слово "социальная реабилитация", но не было единого понимания, что она собой представляет, что туда обязательно входит. Теперь законодательно установлено: человек, независимо от территории проживания, получая социальную реабилитацию, должен иметь одинаковый уровень такого рода помощи", - отметила Баталина.

Закон ввел два важнейших новшества. Первое - это появление нового типа организаций - реабилитационных, которые фокусируются именно на восстановлении, а не просто на обслуживании. Второе - переход от оценки по группам инвалидности к целевым реабилитационным группам.

"Можно ли сказать, что независимо от возраста, от образа жизни, два человека с одинаковой группой инвалидности и с одинаковой степенью утраты здоровья должны иметь одинаковый реабилитационный трек? Очевидно, нет, - пояснила Баталина. - Целевые реабилитационные группы зависят как раз от социо-факторов: возраста, образа жизни, трудоспособности. От того, к какой жизни мы человека восстанавливаем".

Для унификации подхода утверждены 25 стандартов социальной реабилитации, которые регламентируют все - от протезно-ортопедической помощи до профессиональной ориентации. Все организации, заявившие себя как реабилитационные, должны внедрить эти стандарты до 1 января 2030 года.

Будущее - за технологиями

Система реабилитации быстро развивается: появляются новая уникальная медицинская техника, инновационные технологии, которые дают возможность восстановить утраченные функции организма даже в самых сложных случаях.

"Можно выделить три магистральных пути развития: техническая модернизация (роботизированные методы, VR-технологии, транскраниальная магнитная стимуляция), цифровизация (применение искусственного интеллекта - например, для подбора протезов, генерации индивидуальных программ в зависимости от особенностей состояния пациента) и социализация", - отметил генеральный директор Федерального центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта Геннадий Пономаренко.

Ключевой принцип - переход от оценки "степени нарушения функции" к оценке "жизнеспособности" человека - его способности сохранять социальный статус в меняющихся условиях. Именно этот концепт, подчеркнул Пономаренко, является ключом к повышению продолжительности жизни.

Создание в России современной системы комплексной реабилитации - это масштабный государственный проект, направленный на сохранение человеческого капитала страны. Объединенные усилия медиков, социальных работников, законодателей и ученых последовательно выстраивают систему, где у каждого человека, перенесшего болезнь или травму, будет реальный шанс вернуться к полноценной жизни.