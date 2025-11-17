В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки денге

Врачи департамента и все медучреждения переведены в состояние повышенной готовности. Департамент предупредил о росте числа сообщений о случаях заболевания.

Вспышка лихорадки денге зафиксирована в нигерийском штате Сокото на северо-западе страны, сообщает департамент медицины штата.

По данным газеты Nigerian Tribune, врачи департамента и все медучреждения переведены в состояние повышенной готовности. Департамент предупредил о росте числа сообщений о случаях заболевания, во многом схожих с тяжелыми проявлениями лихорадки денге. Сотрудникам системы здравоохранения приказали повысить бдительность и немедленно сообщать о подозрительных случаях.

Глава департамента Фарук Умар Абубакар отметил, что власти штата принимают неотложные меры, чтобы сдержать вспышку лихорадки.

По его словам, каждый пациент с симптомами лихорадки, головной боли, ломоты в теле, болей в суставах, при отрицательных тестах на малярию, должен быть немедленно проверен на возможное заболевание лихорадкой денге.

Медицинские власти Нигерии опасаются появления вспышек лихорадки денге в других штатах страны.

ВОЗ отмечает, что число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 миллионов ежегодно. Вирус может вызывать острое респираторное заболевание, способное развиваться в потенциально смертельное осложнение.

