В России резко выросло число детей с РПП

В России отмечается стремительный рост числа детей, сталкивающихся с расстройствами пищевого поведения. По данным руководителя Центра изучения РПП Анны Коршуновой, за последние 10 лет количество обращений среди детей младше 12 лет увеличилось почти в четыре раза.

© Unsplash

Специалисты отмечают, что такие расстройства у детей развиваются быстрее и протекают тяжелее, чем у взрослых. По информации психиатра Шурова, летальность при подобных состояниях достигает 5–15%, что подчеркивает необходимость раннего вмешательства и системной терапии.

По оценкам ВОЗ, в мире около 14 млн человек живут с расстройствами пищевого поведения, включая от 3 до 4 млн детей и подростков. Эксперты предполагают, что фактическое число заболевших значительно выше, поскольку многие семьи не обращаются за медицинской помощью, сообщает издание «Постньюс».

