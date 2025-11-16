Профессор рассказал, сколько лет жизни может отобрать диабет

Сахарный диабет сокращает жизнь примерно на 10–15 лет, объяснила «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

© РИА Новости

«Хроническая гипергликемия и инсулинорезистентность запускают цепь патологических процессов, от окислительного стресса и митохондриальной дисфункции до укорочения теломер, эпигенетических нарушений и воспаления низкой интенсивности. Все это формирует цепочку "метаболизм–воспаление–старение", который лежит в основе преждевременного износа органов и систем», — рассказала специалист.

Это заболевание затрагивает практически все органы: мозг, сердце, мышцы, почки, печень.