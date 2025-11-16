Выявлена новая причина развития диабета

Вейпы становятся новой причиной развития сахарного диабета, при этом заболевание молодеет. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская.

© РИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель движения "Здоровое Отечество" Лещинская.