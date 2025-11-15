Психолог Логинова объяснила причины возникновения панических атак

Панические атаки чаще всего затрагивают женщин в возрасте 30-45 лет, причиной становятся физиологические изменения и стрессы этого жизненного периода, рассказала газете ВЗГЛЯД клинический психолог Дарья Логинова. Основными способами преодоления приступов она назвала психотерапию и грамотное, осознанное реагирование на симптомы.

«Панические атаки преимущественно диагностируются у женщин. Возможно, это связано с тем, что женщины чаще обращаются к специалистам. Но, вероятнее всего, это также связано с тем, что женщины больше подвержены гормональным изменениям, бывают более чувствительны к телесным симптомам, чем мужчины. Нередко представители мужского пола относятся к себе спокойно: что-то происходит со мной – ну и ладно, само пройдет», – говорит Логинова. Она подчеркивает, что в силу того, что многие периоды жизни женщины связаны с телесностью – менструальный цикл, период беременности, лактации, а позже период менопаузы, – они в большей степени уделяют внимание изменениям в теле, прислушиваются к ним.

Диагностируются панические атаки чаще в возрасте 30-45 лет. «В этом возрасте у женщины в организме происходят различного рода изменения. Они становятся более социально активными, чтобы найти свое место в обществе. В целом у обоих полов этот период связан с большим количеством стрессов», – отмечает психолог.

Начало панической атаки и ее симптомы

Панические атаки имеют резко очерченные симптомы, продолжает собеседница. Как правило, у пациента наблюдается учащение сердцебиения, головокружение, ощущение, что поднимается давление, сильный страх того, что с ним что-то произойдет (например, умрет, случится инсульт или сердечный приступ). Это состояние, которое человек характеризует как опасное для себя, поясняет специалист. У него появляется страх, что он может не выдержать происходящего.

Психолог называет паническую атаку реакцией либо на какое-то событие, повлиявшее на психическое состояние, либо на проявление организма. Например, при переутомлении довольно часто можно наблюдать сильное сердцебиение, от чего некоторым становится страшно. Подобные ощущения и страхи как раз и перерастают в панические атаки. Она может «накрыть» и в общественных местах, и дома.

«Так или иначе, паническая атака начинается с физического ощущения, перетекает в некую оценку его как опасного, непереносимого. Затем усиливаются физические ощущения, и человеку приходится прибегать к помощи посторонних людей, принимать лекарства, чтобы эту паническую атаку снять», – рассказывает эксперт.

Собеседница отмечает, что еще ни разу не встречала людей, которым удается игнорировать панические атаки: мозг человека делает все для того, чтобы он обратил внимание: что-то не так. Суть панической атаки как раз в том, чтобы «хозяин тела» прислушался к реакции организма на действительность, говорит Логинова.

Что делать в случае панической атаки

В случае, если настигла паническая атака, в первую очередь, по словам психолога, необходимо понять по определенным признакам, что это именно она.

Затем стоит использовать техники осознанности, которых достаточно много. Они позволяют защитить свое тело, перевести внимание с пугающих стимулов на нейтральные. Эти техники направлены на то, чтобы прервать круг тревожных мыслей и сфокусировать внимание на чем-то другом.

Психолог разделяет их на четыре группы: работа с телом, вниманием и мышлением, использование копинговых карточек (карты, которые с одной стороны содержат дезадаптивную мысль человека, а с другой – высказывание, которое помогает с этой мыслью совладать) и техника экспозиции (когда вместе со специалистом человек в безопасной атмосфере сталкивается с симптомами панической атаки и понимает, что ничего страшного не происходит). Все эти методы используются при работе с психологом.

«Никакой профилактики от панических атак не существует. Но нужно понимать, что при здоровых психических процессах риск оказаться в такой ситуации ниже. Здоровый образ жизни, соблюдение режима также уменьшают риск возникновения панических атак, однако не гарантируют их отсутствие. Панические атаки довольно часто встречаются в рамках абстинентного синдрома, поэтому необходимо исключить злоупотребление как алкоголем, так и кофеином, который содержится не только в кофе, но и в чае. Также стоит максимизировать приятное экологичное общение и приятные экологичные виды досуга и минимизировать неприятные и дисфункциональные», – поясняет Логинова.

Лечение панических атак

«По окончании панической атаки бывает, что люди начинают обращаться к различным соматическим врачам – кардиологам, терапевтам и другим специалистам – с целью разобраться, что же с ними произошло. Но обычно паническая атака заканчивается без врачебного вмешательства. И поэтому, как правило, врачи не обнаруживают никаких предрасположенностей или телесного субстрата и соматической причины для того, чтобы были подобные реакции», – рассуждает психолог.

«В качестве лечения панических атак врачи могут выписать лекарства, однако специализированных единых препаратов, которые подойдут всем, не существует. Как правило, лечение подбирается психиатром индивидуально, исходя из особенностей организма каждого человека. Есть лекарства, которые могут снять тревогу, ее проявления, какие-то симптоматические средства. Однако основной метод в лечении панических атак – психотерапия, преимущественно когнитивно-поведенческая, и ее различные модификации», – подчеркивает Логинова.

Ранее врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал основные симптомы панических атак. По его словам, женщины страдают от этого эмоционального состояния в два-три раза чаще, чем мужчины. У дам такие состояния, как правило, возникают в возрасте от 30 до 50 лет, а у противоположного пола – от 20 до 40 лет.