Врачи спасли зрение трехлетнему ребёнку после падения в куст роз

В Ростове-на-Дону медики спасли зрение трехлетнему мальчику, который во время катания на велосипеде упал прямо на обрезанный куст роз. Острый шип вонзился ребенку в глаз, вызвав мгновенный отек и воспаление.

Инцидент произошел, когда малыш катался на велосипеде и не удержал равновесие. Его падение пришлось на куст роз, ветки которого были обрезаны перед зимой и представляли особую опасность. Родители незамедлительно доставили ребенка в глазной травмпункт городской больницы скорой медицинской помощи.

«Шип проник глубоко в ткани века, ближе к внешнему углу глаза. Счастье, что практически не затронул глазное яблоко. Однако почти мгновенно вызвал воспаление, кровоизлияние и отек, так что глаз не открывался», — пояснила врач-офтальмолог высшей категории Ольга Ластовченко.

Благодаря оперативным и грамотным действиям врачей, инородное тело было извлечено, а угроза зрению малыша — устранена.

По информации ГБУЗ РО «Городская больница скорой медицинской помощи» г. Ростова-на-Дону.