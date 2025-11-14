Женщина узнала на УЗИ, что вынашивает девять детей

Московский Комсомолец

Жительница Египта, имя которой не называется, стала центральной фигурой уникального медицинского случая. По информации издания Al Arabiya, женщина, проходя плановое ультразвуковое исследование, с изумлением узнала, что вынашивает девять младенцев одновременно. Медики, комментируя данный феномен, связывают многоплодную беременность с приемом препаратов от бесплодия без контроля со стороны врачей. Стимулирующая терапия подобного типа заставляет яичники производить несколько яйцеклеток в течение одного цикла, а значительная доза лекарств может привести к выбросу и последующему оплодотворению множества из них одновременно.

Вопрос о том, будет ли женщина рожать всех девятерых детей, остается открытым. Как отмечают специалисты, современные медицинские протоколы часто рекомендуют процедуру редукции эмбрионов для снижения рисков для здоровья матери и создания более благоприятных условий для развития оставшихся плодов.

Окончательное решение принимается семьей с учетом всех медицинских показателей и этических соображений. Этот случай в очередной раз подчеркивает важность строгого врачебного наблюдения при лечении бесплодия.