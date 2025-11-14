Генетик раскрыл, как таблетки на виноградных косточках замедлят старение

Таблетки с веществом из косточек винограда пока решают лишь одну проблему, однако еще никто не придумал, как спровоцировать деление новых клеток, заявил НСН Константин Китаев.

Вещество на базе виноградных косточек действительно может продлить людям жизнь за счет того, что оно убивает старые клетки в организме и освобождает место для новых. Об этом НСН рассказал генетик и биолог Константин Китаев.

Благодаря созданным в Китае «таблеткам долголетия» люди смогут дожить до 150 лет, пишет The New York Times. Лаборатория в КНР создала таблетки на базе соединений из виноградных косточек. Тестирование провели на мышах. Уже на первом этапе у грызунов был впечатляющий результат – у них прибавилось до 64,2% им временного отрезка, рассказал автор исследования. Китаев раскрыл, как действует это вещество в живом организме.

«В виноградных косточках содержится вещество процианидин. У нас в организме есть клетки, которые быстрее стареют. В зависимости от органа срок обновления клеток отличается. Проблема в том, что часть клеток уже состарилась и им бы уже стоит освободить место для новых, но они остаются и занимают место, не выполняя полезных функций. Предполагается, что вот это вещество заставляет погибать эти клетки и освобождать место для новых. Это похоже на то, как химиотерапия действует на раковые клетки», - рассказал он.

При этом генетик отметил, что китайские таблетки решают лишь часть проблемы, однако пока еще никто не придумал, как стимулировать деление новых клеток.

«Проблема в том, что у людей есть некий предел деления клеток. Больше 20 лет назад было обнаружено, что этот гипотетический предел у человека наступает где-то к 150 годам. Поэтому еще тогда стали говорить, что человек может дожить до этого возраста. Какая стоит задача: каким-то образом обеспечить, чтобы из-за болезней, из-за рака, из-за старых клеток человек не умер раньше. Проблема и в том, что предел деления гипотетический, много разных факторов, плюс мы до конца не знаем механизмы, которые ограничивают деление клеток. Так что в данном случае это лишь попытка решить только одну проблему. А для стимулирования деления новых клеток нужны еще какие-то вещества», - рассказал он.

По словам Китаева, с процианидином может быть связано и долголетие жителей некоторых теплых стран.

«В определенных условиях людям с определенной генетикой это вещество может помочь как-то продлить жизнь. Возможно, более высокая продолжительность жизни людей в теплых странах, которые постоянно едят фрукты, связана с этим веществом», - подытожил он.

